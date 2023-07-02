Президент США Джо Байден нарушает конституцию страны, отправляя солдат на Украину. Об этом заявил обозреватель газеты The Washington Times Эндрю Наполитано. Он указал, что только Конгресс может объявить войну России и, как следствие, направить на поле боя военнослужащих, однако для этого нет оснований.

"Россия не представляет угрозы для американской национальной безопасности. Более того, у США нет договора с Украиной, который требовал бы предоставления американской военной защиты", — пишет Наполитано.

Тем временем, отметил он, одобренная Конгрессом помощь для Незалежной ограничивается финансовой и военной на сумму в 113 миллиардов долларов, однако Байден всё равно направляет военнослужащих на Украину. Они, считает обозреватель, занимаются обслуживанием поставленной США сложной военной техники, причём число солдат неизвестно, так как они не носят форму, а их местоположение засекречено.

Наполитано сомневается в соблюдении Конгрессом и президентом конституции США и считает, что народ передал её в руки "бесчестных политических интриганов, которые не обращают на неё внимания".