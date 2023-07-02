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2 июля, 07:03

Сибирского участкового поймали на крышевании магазина с палёным алкоголем

В Красноярске задержали участкового, который крышевал торговлю спиртным ночью

В Красноярске задержали участкового, который крышевал алкоточку. По данным SHOT, майор полиции, работающий в органах с 2011 года, в последнее время закрывал глаза на работу магазина, круглые сутки продававшего некачественное спиртное. За это он получал плату от владельца.

Всего участковый успел заработать на этой схеме около 110 тысяч рублей. На данный момент он отстранён от работы и задержан, ведётся следствие.

Инспектор ФСИН переволновался и попался полицейским с наркотиками в Перми

Инспектор ФСИН переволновался и попался полицейским с наркотиками в Перми

Лайф писал, что в Хакасии бывшего полицейского осудили на 3,3 года за слив данных о работе коллег наркодилерам. При задержании у него нашли синтетические наркотики в крупном размере.

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РБК / ТАСС / Никита Попов

Матвей Константинов
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    Комментарий

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    Алексейсегодня в 07:09

    И стоило оно того ? До чего ж жажда прибыли застилает людям глаза.

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