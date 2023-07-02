Сибирского участкового поймали на крышевании магазина с палёным алкоголем

В Красноярске задержали участкового, который крышевал алкоточку. По данным SHOT, майор полиции, работающий в органах с 2011 года, в последнее время закрывал глаза на работу магазина, круглые сутки продававшего некачественное спиртное. За это он получал плату от владельца.

Всего участковый успел заработать на этой схеме около 110 тысяч рублей. На данный момент он отстранён от работы и задержан, ведётся следствие.