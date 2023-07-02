В США раскрыли главную слабость ВСУ, о которой уже знает Россия
Newsweek: Россия знает, что у Запада почти закончились ПЗРК Stringer для ВСУ
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У Запада практически закончились ПЗРК Stinger, критически необходимые Украине. Как пишет Newsweek, это уже сильно бьёт по боеспособности ВСУ. Военный эксперт Аллан Орр отметил, что Россия в курсе этого.
"Stinger, по сути, закончились, и Россия теперь это знает", — заявил он.
Отсутствие "стингеров" не позволяет ВСУ контролировать воздушное пространство и, как следствие, преодолевать российские минные поля и бороться с артиллерией. Подчёркивается, что всё это затрудняет контрнаступление: если ранее украинские военнослужащие могли хоть как-то держаться, то теперь они отступают по всем фронтам.
Причём для пополнения запасов США приходится привлекать на оборонные производства инженеров-пенсионеров, которым уже далеко за 70 лет.
Ранее обозреватель газеты The Washington Times Эндрю Наполитано заявил о незаконной отправке американских солдат на Украину. По его словам, власти США не имеют для этого оснований, однако на территории Незалежной всё равно находятся военнослужащие, которые занимаются обслуживанием поставленной ВСУ техники.