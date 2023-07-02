В США раскрыли главную слабость ВСУ, о которой уже знает Россия

У Запада практически закончились ПЗРК Stinger, критически необходимые Украине. Как пишет Newsweek, это уже сильно бьёт по боеспособности ВСУ. Военный эксперт Аллан Орр отметил, что Россия в курсе этого.

"Stinger, по сути, закончились, и Россия теперь это знает", — заявил он.

Отсутствие "стингеров" не позволяет ВСУ контролировать воздушное пространство и, как следствие, преодолевать российские минные поля и бороться с артиллерией. Подчёркивается, что всё это затрудняет контрнаступление: если ранее украинские военнослужащие могли хоть как-то держаться, то теперь они отступают по всем фронтам.

Причём для пополнения запасов США приходится привлекать на оборонные производства инженеров-пенсионеров, которым уже далеко за 70 лет.