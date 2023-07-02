Российские бойцы 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск отправляют украинской армии под Белогоровкой в ЛНР агитационные снаряды, которые начинены листовками с призывом сдаться и не выполнять приказы своих преступных властей. Об этом сообщает РИА "Новости".

Российские военные призывают украинскую армию под Белогоровкой в ЛНР сдаться. Видео © t.me / РИА "Новости"

"Не хотим, чтобы они брали в руки оружие, всё-таки правительство их фашистское заставляет народ. Так что, пользуясь моментом, хочу сказать, чтобы они сложили оружие и вернулись к своим жёнам и детям домой", — сказал военнослужащий ВС РФ с позывным Бага.

Он подчеркнул, что на этом направлении дела у ВСУ совсем плохи, все попытки перейти в наступление заканчиваются провалом, а российская артиллерия продолжает наносить удары по позициям противника.