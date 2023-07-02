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Регион
Опубликовано 2 июля 2023, 08:43
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Боец рассказал, как ВС РФ с помощью листовок призывают ВСУ сложить оружие

Российские военные призвали бойцов ВСУ сложить оружие под Белогоровкой в ЛНР

Российские бойцы 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск отправляют украинской армии под Белогоровкой в ЛНР агитационные снаряды, которые начинены листовками с призывом сдаться и не выполнять приказы своих преступных властей. Об этом сообщает РИА "Новости".

Российские военные призывают украинскую армию под Белогоровкой в ЛНР сдаться. Видео © t.me / РИА "Новости"

"Не хотим, чтобы они брали в руки оружие, всё-таки правительство их фашистское заставляет народ. Так что, пользуясь моментом, хочу сказать, чтобы они сложили оружие и вернулись к своим жёнам и детям домой", — сказал военнослужащий ВС РФ с позывным Бага.

Он подчеркнул, что на этом направлении дела у ВСУ совсем плохи, все попытки перейти в наступление заканчиваются провалом, а российская артиллерия продолжает наносить удары по позициям противника.

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Ранее сообщалось, что бойцы ВС России поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ и уничтожили офицерский состав, который руководил наступлением в районе посёлка Белогоровка в ЛНР.

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ТАСС / Станислав Красильников

Татьяна Миссуми
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