Боец рассказал, как ВС РФ с помощью листовок призывают ВСУ сложить оружие
Российские военные призвали бойцов ВСУ сложить оружие под Белогоровкой в ЛНР
Российские бойцы 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск отправляют украинской армии под Белогоровкой в ЛНР агитационные снаряды, которые начинены листовками с призывом сдаться и не выполнять приказы своих преступных властей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Российские военные призывают украинскую армию под Белогоровкой в ЛНР сдаться. Видео © t.me / РИА "Новости"
"Не хотим, чтобы они брали в руки оружие, всё-таки правительство их фашистское заставляет народ. Так что, пользуясь моментом, хочу сказать, чтобы они сложили оружие и вернулись к своим жёнам и детям домой", — сказал военнослужащий ВС РФ с позывным Бага.
Он подчеркнул, что на этом направлении дела у ВСУ совсем плохи, все попытки перейти в наступление заканчиваются провалом, а российская артиллерия продолжает наносить удары по позициям противника.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС России поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ и уничтожили офицерский состав, который руководил наступлением в районе посёлка Белогоровка в ЛНР.
ТАСС / Станислав Красильников