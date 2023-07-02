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2 июля, 08:49

Путин поздравил работников флота с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников морского и речного флота с их профессиональным праздником. В своём обращении глава государства отметил большую роль водного транспорта в истории нашей страны, формировании её единого экономического пространства и развитии социальной сферы.

"Многие поколения ваших предшественников — моряков и речников — трудились с полной отдачей, настойчиво добивались поставленных целей", добавил он.

Сегодня, подчеркнул Путин, благодаря профессионализму работников и приверженности традициям ветеранов отрасль продолжает уверенно развиваться: наращиваются перевозки, модернизируется инфраструктура, уделяется приоритетное внимание вопросу безопасности судоходства, внедрению инновационных технологий, грамотному управлению и повышению качества услуг.

Впереди, добавил президент, их ждут работы по организации водного транспорта в новых регионах, налаживанию перспективных партнёрских связей, международных торговых путей и созданию востребованных туристических маршрутов.

"Желаю вам реализации намеченных целей и всего наилучшего", заключил он.

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Лайф рассказывал об истории Дня работников морского и речного флота в России. Сам праздник был учреждён ещё в советские годы, а в наше время он сопровождается целым рядом мероприятий. Например, сегодня московский Музей морского флота работает бесплатно, а 4 июля в учреждении — кинодень.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Дружинин

Матвей Константинов
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