Россиянин Фахретдинов за минуту победил американца Ли на турнире UFC в Вегасе

Российский боец ММА Ринат Фахретдинов одержал молниеносную победу над американцем Кевином Ли во время поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе (США).

Встреча полусредневесов закончилась на первой же минуте. Спортсмен из США упал в нокдаун и не смог подняться после удушающего приёма в исполнении 31-летнего Фахретдинова. На счету россиянина 21 победа и всего одно поражение в ММА, а за спиной американца — 19 удачных поединков и восемь проигрышей на ринге.