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2 июля, 08:55

Россиянин Фахретдинов за минуту победил американца Ли на турнире UFC в Вегасе

Российский боец ММА Ринат Фахретдинов одержал молниеносную победу над американцем Кевином Ли во время поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе (США).

Российский боец ММА Ринат Фахретдинов и американец Кевин Ли. Видео © VK / UFC

Встреча полусредневесов закончилась на первой же минуте. Спортсмен из США упал в нокдаун и не смог подняться после удушающего приёма в исполнении 31-летнего Фахретдинова. На счету россиянина 21 победа и всего одно поражение в ММА, а за спиной американца — 19 удачных поединков и восемь проигрышей на ринге.

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Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств (MMA) Анатолий Малыхин завоевал пояс чемпиона азиатской лиги ONE Championship в тяжёлом весе. Он нокаутировал Арджана Бхуллара, представляющего Индию на турнире One Friday Fights 22 в столице Таиланда Бангкоке.

Обложка ©

VK / UFC

Татьяна Миссуми
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