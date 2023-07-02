Российские отпускники начали массово скупать малогабаритные чемоданы

В России выросли продажи малогабаритных чемоданов, следует из исследования сервиса "Чек Индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД". Его результаты публикует РИА "Новости".

"Средний чек по малогабаритным чемоданам (под ручную кладь в самолётах) составил 3120 рублей, что на 17% больше уровня прошлого года. Число покупок выросло на 34%", — рассказали аналитики.

Причём в целом число купленных чемоданов снизилось на 11%, а средний чек, наоборот, вырос на 5% и достиг 4350 рублей. Это связывают с удорожанием провоза багажа у авиакомпаний, ужесточением требований с их стороны и желанием отпускников заранее подстроиться под эти правила.

Так, уже в аэропорту пассажиров часто просят поставить ручную кладь в специальные металлические формы для проверки габаритов и в случае несоответствия размеров требуют доплатить за провоз багажа. В связи с этим примечательно, подчеркнули аналитики, что чаще всего россияне покупают именно тканевые изделия, в которые проще уместить вещи, а материал позволяет менять форму чемодана.