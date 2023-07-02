В Крыму два подростка на мопеде погибли при лобовом столкновении с Land Rover

В Крыму два подростка в ночное время суток ехали на мопеде с выключенными фарами и погибли в результате столкновения с внедорожником, который не заметил их на дороге. Об этом сообщает МВД республики.

ДТП на трассе в Симферопольском районе. Фото © T.me / МВД Крым

Авария произошла на трассе около села Новозбурьевка Симферопольского района. Водитель автомобиля Land Rover пошёл на обгон и столкнулся на встречке с мопедом Honda Dio. Манёвр совершался в разрешённом месте, а мопед ехал с выключенными фарами. Начата проверка.

"В результате ДТП водитель и пассажир мопеда 2008 года рождения погибли. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка", — отметили в ведомстве.