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2 июля, 09:40

В Крыму два подростка на мопеде погибли при лобовом столкновении с Land Rover

<p>ДТП на трассе в Симферопольском районе. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/mvdCrimea82/10475" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД Крым</a></p>

ДТП на трассе в Симферопольском районе. Обложка © T.me / МВД Крым

В Крыму два подростка в ночное время суток ехали на мопеде с выключенными фарами и погибли в результате столкновения с внедорожником, который не заметил их на дороге. Об этом сообщает МВД республики.

ДТП на трассе в Симферопольском районе. Фото © T.me / МВД Крым

ДТП на трассе в Симферопольском районе. Фото © T.me / МВД Крым

Авария произошла на трассе около села Новозбурьевка Симферопольского района. Водитель автомобиля Land Rover пошёл на обгон и столкнулся на встречке с мопедом Honda Dio. Манёвр совершался в разрешённом месте, а мопед ехал с выключенными фарами. Начата проверка.

"В результате ДТП водитель и пассажир мопеда 2008 года рождения погибли. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка", отметили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что в Саратовской области при столкновении трёх автомобилей погибло три человека. Ещё пятеро получили травмы. Инцидент произошёл в Красноармейском районе. Его виновник устанавливается.

Татьяна Миссуми
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