В Крыму два подростка на мопеде погибли при лобовом столкновении с Land Rover
ДТП на трассе в Симферопольском районе. Обложка © T.me / МВД Крым
В Крыму два подростка в ночное время суток ехали на мопеде с выключенными фарами и погибли в результате столкновения с внедорожником, который не заметил их на дороге. Об этом сообщает МВД республики.
ДТП на трассе в Симферопольском районе. Фото © T.me / МВД Крым
Авария произошла на трассе около села Новозбурьевка Симферопольского района. Водитель автомобиля Land Rover пошёл на обгон и столкнулся на встречке с мопедом Honda Dio. Манёвр совершался в разрешённом месте, а мопед ехал с выключенными фарами. Начата проверка.
"В результате ДТП водитель и пассажир мопеда 2008 года рождения погибли. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка", — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Саратовской области при столкновении трёх автомобилей погибло три человека. Ещё пятеро получили травмы. Инцидент произошёл в Красноармейском районе. Его виновник устанавливается.