У вратаря ХК СКА угнали люксовый Hyundai Tucson с парковки у дома в Петербурге

Российский вратарь ХК СКА лишился автомобиля за три миллиона рублей, его угнали неизвестные прямо с дворовой парковки в Санкт-Петербурге. Полиция ищет машину. О случившемся пишет SHOT.

Инцидент произошёл вечером 30 июня. 19-летний Сергей Иванов оставил свой Hyundai Tucson около дома по улице Коллонтай. Утром он не обнаружил на месте чёрный внедорожник и сразу обратился к правоохранителям. Начато расследование.

Хоккеист в прошлом сезоне выступал за команду "СКА-1946" в Молодёжной хоккейной лиге, проведя шесть матчей.