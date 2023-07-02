У вратаря ХК СКА угнали люксовый Hyundai Tucson с парковки у дома в Петербурге
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Российский вратарь ХК СКА лишился автомобиля за три миллиона рублей, его угнали неизвестные прямо с дворовой парковки в Санкт-Петербурге. Полиция ищет машину. О случившемся пишет SHOT.
Инцидент произошёл вечером 30 июня. 19-летний Сергей Иванов оставил свой Hyundai Tucson около дома по улице Коллонтай. Утром он не обнаружил на месте чёрный внедорожник и сразу обратился к правоохранителям. Начато расследование.
Хоккеист в прошлом сезоне выступал за команду "СКА-1946" в Молодёжной хоккейной лиге, проведя шесть матчей.
Ранее Лайф писал, что в Якутске нетрезвый мужчина совершил угон автомобиля, в салоне которого мирно спали дети четырёх и пяти лет. Полиции удалось поймать нарушителя через десять минут.