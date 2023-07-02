Врач дала 7 советов, как забыть об отёках в беременность

Отёки во время беременности могут быть вызваны изменениями гормонального баланса и увеличением объёма крови, а также недостаточным кровообращением из-за изменившихся размеров матки. Врач – акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, врач высшей категории центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Идилия Орфанова назвала Лайфу методы борьбы с отёчностью.

1. Увеличьте потребление воды. Это может показаться противоречивым, но если вы потребляете недостаточное количество жидкости, то ваш организм будет сохранять оставшуюся воду. Рекомендуемая норма — не менее двух литров в день.

2. Сократите в рационе соль. Ваше тело во время беременности может избыточно удерживать воду из-за потребления большого количества солёных продуктов. Старайтесь ограничивать употребление такой пищи и как можно меньше обращаться к солонке во время готовки.

3. Поднимайте ноги: лёжа на спине, поднесите ноги к стене, чтобы они оказались в вертикальном положении. Повторяйте процедуру несколько раз в день для улучшения кровообращения. Это даст моментальный результат — отёков станет меньше.

4. Откажитесь от каблуков и неудобной обуви. В беременность лучше отдать предпочтение обуви на плоской подошве, которая не будет стеснять ступни и позволить избежать чрезмерного напряжения во время ходьбы.

5. Занимайтесь минимальными физическими упражнениями. Для беременных идеально подойдут йога, плавание, размеренная ходьба. Предварительно проконсультируйтесь у врача, какая нагрузка станет для вас оптимальной.

6. Почаще отдыхайте. Предоставьте организму время для отдыха и восстановления после нагрузок. Старайтесь спать хотя бы восемь часов в день, чтобы организм имел возможность восполнить дефицит энергии и сил.

Врач предупредила, что не стоит волноваться по поводу утренней отёчности: обычно она проходит за пару часов. Но если отёки становятся сильнее и доставляют дискомфорт, то обязательно следует обратиться к доктору для оценки состояния ваших ног и возможного лечения.