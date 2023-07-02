ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 июля 2023, 10:32

ВСУ лишились до 360 солдат в результате 11 неудачных атак на Донецком направлении

ВСУ 11 раз пытались перейти в атаку на Донецком направлении, но безуспешно

Южная группировка войск ВС РФ пресекла за сутки 11 попыток украинской армии перейти в наступление на Донецком направлении, в том числе вблизи Артёмовска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями Южной группировки войск успешно отражены 11 атак противника в районах населённых пунктов Артёмовск, Водяное, Новобахмутовка, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой Народной Республики", уточнил он.

В результате неудачных атак ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, шесть танков, восемь боевых машин пехоты, пять автомобилей, буксируемое орудие М119 американского производства, польскую артиллерийскую установку Krab, а также гаубицу "Гвоздика", добавил Конашенков.

По его данным, также в районе Северска и Григоровки ДНР российские войска нанесли точный удар по складам боеприпасов 92-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад противника.

МО: ВСУ потеряли до 140 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
МО: ВСУ потеряли до 140 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Накануне сообщалось, что за сутки российские военные успешно отразили 15 атак Вооружённых сил Украины на Донецком направлении. Потери противника составили более 265 военных.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar