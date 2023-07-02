ВСУ лишились до 360 солдат в результате 11 неудачных атак на Донецком направлении

Южная группировка войск ВС РФ пресекла за сутки 11 попыток украинской армии перейти в наступление на Донецком направлении, в том числе вблизи Артёмовска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями Южной группировки войск успешно отражены 11 атак противника в районах населённых пунктов Артёмовск, Водяное, Новобахмутовка, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой Народной Республики", — уточнил он.

В результате неудачных атак ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, шесть танков, восемь боевых машин пехоты, пять автомобилей, буксируемое орудие М119 американского производства, польскую артиллерийскую установку Krab, а также гаубицу "Гвоздика", добавил Конашенков.

По его данным, также в районе Северска и Григоровки ДНР российские войска нанесли точный удар по складам боеприпасов 92-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад противника.