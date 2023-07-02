ВС РФ уничтожили до 95 военных ВСУ на Краснолиманском направлении

Военнослужащие ВС РФ за сутки уничтожили до 95 украинских военных на Краснолиманском направлении, а также пресекли деятельность группы диверсантов в районе Кузьмина Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Кузьмино ЛНР пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ. За сутки уничтожено до 95 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков на брифинге.

Кроме того, российские военные поразили один танк, две боевые машины пехоты, две гаубицы Д-30, боевую бронированную машину и один пикап.

Также на Краснолиманском направлении в течение суток авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 95-й десантно-штурмовой и 66-й механизированных бригад ВСУ. Это произошло в районе населённых пунктов Терны и Григоровка (ДНР).