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Опубликовано 2 июля 2023, 10:26

Раскрыты потери ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях

МО РФ: ВСУ потеряли до 150 военных на Запорожском и Южно-Донецком направлениях

Украинские войска потеряли до 150 военных на Запорожском и Южно-Донецком направлениях за сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", — сказал Конашенков на брифинге.

Кроме того, по словам представителя Минобороны, ВСУ лишились одного танка, двух боевых бронированных машин и двух боевых машин пехоты, гаубицы FH70 и трёх автомобилей.

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Ранее Лайф писал, что российские артиллеристы уничтожили станцию Starlink ВСУ под Артёмовском. Также бойцы группировки "Юг" поразили пункт управления БПЛА вместе с беспилотником "Лелека-100", узел связи и пикап с группой пехоты.

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Getty Images / Anadolu Agency

Никита Никонов
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