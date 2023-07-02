Раскрыты потери ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях
МО РФ: ВСУ потеряли до 150 военных на Запорожском и Южно-Донецком направлениях
Украинские войска потеряли до 150 военных на Запорожском и Южно-Донецком направлениях за сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", — сказал Конашенков на брифинге.
Кроме того, по словам представителя Минобороны, ВСУ лишились одного танка, двух боевых бронированных машин и двух боевых машин пехоты, гаубицы FH70 и трёх автомобилей.
Ранее Лайф писал, что российские артиллеристы уничтожили станцию Starlink ВСУ под Артёмовском. Также бойцы группировки "Юг" поразили пункт управления БПЛА вместе с беспилотником "Лелека-100", узел связи и пикап с группой пехоты.
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