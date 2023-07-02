ВС России поразили украинскую военную технику на станциях в Харьковской области

ВС России поразили украинскую военную технику на двух железнодорожных станциях в Харьковской области, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В Харьковской области в местах разгрузки на железнодорожных станциях в районах населённых пунктов Балаклея и Чугуев поражена доставленная из центральных и западных районов Украины военная техника ВСУ", — сказал он.

Кроме того, в районах Александро-Шультина, Раздоловки и Весёлого в ДНР поражены пункты управления 28-й и 54-й механизированных бригад ВСУ.