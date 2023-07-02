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Опубликовано 2 июля 2023, 10:36
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ВС России поразили украинскую военную технику на станциях в Харьковской области

ВС России поразили украинскую военную технику на двух железнодорожных станциях в Харьковской области, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В Харьковской области в местах разгрузки на железнодорожных станциях в районах населённых пунктов Балаклея и Чугуев поражена доставленная из центральных и западных районов Украины военная техника ВСУ", сказал он.

Кроме того, в районах Александро-Шультина, Раздоловки и Весёлого в ДНР поражены пункты управления 28-й и 54-й механизированных бригад ВСУ.

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Ранее в Минобороны отчитались о нанесении группового высокоточного удара по пунктам управления оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк". По словам Игоря Конашенкова, цель удара достигнута.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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