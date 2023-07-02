Стресс после неудачной попытки поступления привёл юную скрипачку на больничную койку

В Москве девятиклассница, занимающаяся скрипкой, попала в больницу с отравлением лекарствами после того, как не прошла по баллам в училище Гнесиных. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 16-летняя школьница сдавала вступительные экзамены в Гнесинку, но ей не хватило трёх баллов. Девочка рассказала другу, что провалила экзамен, а также сообщила, что приняла разные обезболивающие лекарства на фоне стресса.

Школьник позвонил маме скрипачки. В результате девочку госпитализировали с отравлением лекарственными препаратами. Сотрудники полиции проводят проверку. Известно, что девочка растёт в полной благополучной семье.