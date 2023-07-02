Стресс после неудачной попытки поступления привёл юную скрипачку на больничную койку
SHOT: В Москве девятиклассница попала в больницу с отравлением обезболивающими
В Москве девятиклассница, занимающаяся скрипкой, попала в больницу с отравлением лекарствами после того, как не прошла по баллам в училище Гнесиных. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, 16-летняя школьница сдавала вступительные экзамены в Гнесинку, но ей не хватило трёх баллов. Девочка рассказала другу, что провалила экзамен, а также сообщила, что приняла разные обезболивающие лекарства на фоне стресса.
Школьник позвонил маме скрипачки. В результате девочку госпитализировали с отравлением лекарственными препаратами. Сотрудники полиции проводят проверку. Известно, что девочка растёт в полной благополучной семье.
Ранее Лайф писал, что в Подмосковье девятиклассник так сильно разнервничался из-за предстоящего экзамена, что выпил несколько психотропных препаратов из семейной аптечки. В результате подростка госпитализировали.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин