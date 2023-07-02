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2 июля, 12:10

Австралия стала первой в мире страной, разрешившей лечить депрессию экстези

Австралия стала первой в мире страной, которая одобрила использование психоактивных веществ для лечения депрессии и посттравматического расстройства (ПТСР). Об этом 2 июля сообщил телеканал Sky News Austaralia, ссылаясь на Австралийское управление терапевтических товаров.

Уточняется, что препараты, содержащие метилендиоксиамфетамин (МДМА) или псилоцибин, лицензированные врачи смогут назначать с 1 июля 2023 года для пациентов с "определённым состоянием" психического здоровья. Предполагается, что МДМА будут использовать для лечения ПТСР, а псилоцибин может содержаться в препаратах, которые будут выписывать людям с устойчивой к лечению депрессией.

Решение легализовать эти вещества было принято из-за отсутствия в достаточной степени эффективных способов лечения данных заболеваний. Лекарства с содержанием психоактивных веществ можно будет использовать исключительно под контролем врача, кроме того, препаратам будет присвоена категория "применяющихся под строгим контролем и только в медицинских целях". По закону они будут считаться "запрещёнными наркотическими веществами" в том случае, если были распространены незаконно.

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Ранее сообщалось, что правительство Германии представило планы легализации каннабиса. Согласно им, в ФРГ будет разрешено выращивать не более трёх растений на человека. Также не будет подлежать наказанию хранение 25 граммов каннабиса.

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Freepik

Юрий Лысенко
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