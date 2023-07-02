Вандалы разрисовали здание Посольства Белоруссии в Гааге
Фото здания белорусского посольства в Гааге после атаки вандала. Обложка © Twitter / SonjaEnde
Группа хулиганов в ночь на воскресенье совершила нападение на Посольство Белоруссии в Гааге. Об этом сообщили в белорусском диппредставительстве, пишет ТАСС.
Как видно на появившихся в соцсетях кадрах с места происшествия, неизвестные разрисовали чёрно-красными надписями стены посольства, а также выбили в здании окна. По словам представителя дипмиссии, задержан один подозреваемый.
По факту нападения ведётся расследование. МИД Белоруссии подтвердил акт вандализма, сообщает БелТА.
А на днях в Киеве вандалы облили красной краской бюсты советских партизан и оставили на памятниках оскорбительные надписи. Инцидент произошёл в парке Партизанской славы Дарницкого района.