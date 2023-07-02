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2 июля, 11:26

Вандалы разрисовали здание Посольства Белоруссии в Гааге

<p>Фото здания белорусского посольства в Гааге после атаки вандала. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/SonjaEnde" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SonjaEnde</a></p>

Фото здания белорусского посольства в Гааге после атаки вандала. Обложка © Twitter / SonjaEnde

Группа хулиганов в ночь на воскресенье совершила нападение на Посольство Белоруссии в Гааге. Об этом сообщили в белорусском диппредставительстве, пишет ТАСС.

Как видно на появившихся в соцсетях кадрах с места происшествия, неизвестные разрисовали чёрно-красными надписями стены посольства, а также выбили в здании окна. По словам представителя дипмиссии, задержан один подозреваемый.

По факту нападения ведётся расследование. МИД Белоруссии подтвердил акт вандализма, сообщает БелТА.

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А на днях в Киеве вандалы облили красной краской бюсты советских партизан и оставили на памятниках оскорбительные надписи. Инцидент произошёл в парке Партизанской славы Дарницкого района.

Ирина Фальке
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