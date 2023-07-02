Насыщенный график: Стали известны планы Путина на ближайшую неделю
Путин на неделе проведёт совещание Совета безопасности
Президент России Владимир Путин имеет на ближайшую неделю насыщенный график, его подробности раскрыл журналист Павел Зарубин в анонсе программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Так, глава государства планирует в режиме видеоконференции принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, встретиться с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС, а также провести совещание с членами правительства и Совета безопасности.
Ранее Владимир Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником. Он отметил особую роль водного транспорта в истории России и указал на стоящие перед трудящимися задачи, в частности, по организации отрасли в новых регионах.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Гавриил Григоров