Насыщенный график: Стали известны планы Путина на ближайшую неделю

Президент России Владимир Путин имеет на ближайшую неделю насыщенный график, его подробности раскрыл журналист Павел Зарубин в анонсе программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Так, глава государства планирует в режиме видеоконференции принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, встретиться с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС, а также провести совещание с членами правительства и Совета безопасности.