Диетолог рассказала, сколько мороженого можно съесть без вреда для фигуры

Классический пломбир имеет жирность от 12 до 13%, но может содержать и 15–20% молочного жира. Частое употребление такого десерта рано или поздно скажется на фигуре и здоровье в целом. Об альтернативных вариантах лакомства рассказала Лайфу диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

"Мороженое, которое продаётся в магазинах, всё же является достаточно калорийным продуктом. Оно состоит из жира и сахара. В основном на 100 граммов продукта приходится 300–400 калорий", — отметила врач.

Поэтому предпочтение лучше отдавать фруктовому мороженому (сорбету) — такое лакомство менее калорийно. Диетолог также напомнила, что сейчас в магазинах представлена широкая линейка протеинового мороженого или мороженого с заменителем сахара.

Ещё один вариант — сделать мороженое дома. Так вы точно будете знать, что находится в составе продукта, и контролировать количество сахара и жира.

"Вопрос количества сложный. Мороженое — это лакомство. Поэтому ежедневное употребление мороженого не очень хорошо влияет на фигуру, на содержание сахара в крови. Поэтому лучше ограничиваться одним мороженым один-три раза в неделю", — рекомендовала доктор.