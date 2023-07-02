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Регион
Опубликовано 2 июля 2023, 12:50
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Украинские блогерши продают товары на Wildberries и Ozon, чтобы помогать ВСУ

Владельцы украинского бренда Sisters Aroma зарабатывают в РФ и спонсируют ВСУ

Основательницы украинского косметического бренда Sisters Aroma продают свои товары на Wildberries и Ozon, а заработанные средства переводят на нужды ВСУ. Историю шокирующего разоблачения публикует "SHOT-Проверка".

Украинские блогеры продают товар Sisters Aroma через российские маркетплейсы. Видео © t.me / SHOT Проверка

Украинские блогеры Юлия и Дарья давно размещают продукцию на российских маркетплейсах. Как указано в описании к товарам, все они производятся якобы в Турции, хотя на самом деле — на Украине, сообщает издание. Девушки также ведут страницы в соцсетях, где, не скрывая, рассказывают, что переводят деньги от российских продаж украинской армии.

  • Украинские блогерши продают товар на Wildberries и Ozon, чтобы помогать ВСУ. Скриншот © Telegram / SHOT Проверка
    Украинские блогерши продают товар на Wildberries и Ozon, чтобы помогать ВСУ. Скриншот © Telegram / SHOT Проверка
  • Украинские блогерши продают товар на Wildberries и Ozon, чтобы помогать ВСУ. Скриншот © Telegram / SHOT Проверка
    Украинские блогерши продают товар на Wildberries и Ozon, чтобы помогать ВСУ. Скриншот © Telegram / SHOT Проверка

Украинские блогерши продают товар на Wildberries и Ozon, чтобы помогать ВСУ. Скриншот © Telegram / SHOT Проверка

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"Мы и 150 человек нашей команды продолжают упорно работать, чтобы сохранить рабочие места, платить налоги и помогать ВСУ. Мы уже перечислили 1 миллион 200 тысяч гривен", — делятся основательницы Sisters Aroma.

А на опубликованных видео они уверяют, что собираются рекламировать свои товары везде — от ОАЭ до США — и ждать победы ВСУ. Как узнали журналисты проекта "SHOT-Проверка", сейчас украинки весело проводят время на Бали.

На Wildberries и Ozon подскочили продажи необычных "жиросжигателей"
На Wildberries и Ozon подскочили продажи необычных "жиросжигателей"

Ранее сообщалось, что на Ozon продавались толстовки с символикой Украины. Всё это сопровождалось надписью "Слава Украине!". После жалоб товар был удалён с сайта. В компании подчеркнули, что следят за тем, чтобы запрещённая продукция не попала в продажу на маркетплейсе.

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Sistersaroma

Татьяна Миссуми
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