Украинские блогерши продают товары на Wildberries и Ozon, чтобы помогать ВСУ

Основательницы украинского косметического бренда Sisters Aroma продают свои товары на Wildberries и Ozon, а заработанные средства переводят на нужды ВСУ. Историю шокирующего разоблачения публикует "SHOT-Проверка".

Украинские блогеры продают товар Sisters Aroma через российские маркетплейсы. Видео © t.me / SHOT Проверка

Украинские блогеры Юлия и Дарья давно размещают продукцию на российских маркетплейсах. Как указано в описании к товарам, все они производятся якобы в Турции, хотя на самом деле — на Украине, сообщает издание. Девушки также ведут страницы в соцсетях, где, не скрывая, рассказывают, что переводят деньги от российских продаж украинской армии.





"Мы и 150 человек нашей команды продолжают упорно работать, чтобы сохранить рабочие места, платить налоги и помогать ВСУ. Мы уже перечислили 1 миллион 200 тысяч гривен", — делятся основательницы Sisters Aroma.

А на опубликованных видео они уверяют, что собираются рекламировать свои товары везде — от ОАЭ до США — и ждать победы ВСУ. Как узнали журналисты проекта "SHOT-Проверка", сейчас украинки весело проводят время на Бали.