Толстовкой с символикой Украины на Ozon заинтересовалась полиция

Сотрудники правоохранительных органов проверят маркетплейс Ozon, куда в продажу поступили толстовки и другая одежда с украинской символикой, пишет SHOT.

На Ozon появилась в продаже толстовка с украинской символикой. Фото © Telegram / SHOT

В частности, россиянам предлагалось почти за две с половиной тысячи рублей купить толстовку цвета хаки с флагом и гербом Украины, а также с изображением военнослужащего, вероятно, Вооружённых сил Украины. Всё это сопровождалось надписью "Слава Украине!".

Примечательно, что сразу после появления новостей об этом товар с сайта удалили. Сейчас при попытке перейти на его страницу говорится, что её не существует. В Ozon Лайфу рассказали, что постоянно мониторят карточки товаров с помощью методов машинного обучения и блокируют, если там содержится запрещённая информация.

"На Ozon строго запрещены к продаже товары, если их внешний вид или содержание включает в себя атрибутику, символику или лозунги, которые законодательно запрещено демонстрировать в России. Чтобы исключить такие нарушения в описаниях и фото товара, мы постоянно осуществляем автоматический поиск, основанный на методах машинного обучения, и блокируем такие карточки. Также осуществляем ручную проверку запрещённой атрибутики и изучаем обращения пользователей", — отметили в компании.

Накануне представители компании уже заявляли, что жёстко контролируют продажу товаров. Тогда речь шла о неких "волшебных пилюлях" с грибами.