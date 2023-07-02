Президент Южной Кореи призвал министерство прекратить поддерживать КНДР

Министерство по делам объединения Южной Кореи должно изменить подход к своей работе, заявил президент страны Юн Сок Ёль. По его словам, до настоящего времени ведомство вело дела так, как "будто оно является департаментом по поддержке" КНДР.

"Настало время, чтобы министерство объединения изменилось... С этого момента министерство объединения должно ответственно исполнять свои обязанности в соответствии с конституционными принципами о том, что объединение должно основываться на либерально-демократическом порядке", — цитирует его Yonhap.

Глава государства отметил, что объединение, к которому стремится Южная Корея, должно "дать возможность людям на Юге и Севере наслаждаться лучшей жизнью".

Ранее Юн Сок Ёль назначил профессора политических наук и дипломатии Ким Ен Хо на должность нового главы министерства.