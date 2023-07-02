Вучич раскрыл планы по одновременным атакам Косова и Киева
Президент Вучич: Власти Косова нападут на сербов одновременно с новой атакой ВСУ
Альбин Курти, премьер непризнанного Косова, собирается совершить очередное нападение на сербов одновременно с новой атакой, которую Киев предпримет в ходе своего контрнаступления. Это может произойти до саммита НАТО, который пройдёт с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Такое заявление в воскресенье сделал президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Prva.
"Сейчас я ожидаю большую наступательную операцию со стороны Украины на двух направлениях — одно в направлении Бахмута, а другое, гораздо более значительное, — в сторону Энергодара и Мелитополя. Я думаю, что у них есть несколько десятков бригад", — заявил сербский лидер, отметив свою беспристрастность в этом вопросе.
Вучич считает, что одновременно с наступлением ВСУ на двух направлениях начнётся и операция Альбина Курти, который, по словам президента Сербии, видит себя объединителем албанских земель.
Ранее Вучич выразил уверенность, что косовский премьер хочет стать новым Зеленским. По мнению сербского политика, это желание Курти грозит региону новыми столкновениями.
ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC