Альбин Курти, премьер непризнанного Косова, собирается совершить очередное нападение на сербов одновременно с новой атакой, которую Киев предпримет в ходе своего контрнаступления. Это может произойти до саммита НАТО, который пройдёт с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Такое заявление в воскресенье сделал президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Prva.

"Сейчас я ожидаю большую наступательную операцию со стороны Украины на двух направлениях — одно в направлении Бахмута, а другое, гораздо более значительное, — в сторону Энергодара и Мелитополя. Я думаю, что у них есть несколько десятков бригад", — заявил сербский лидер, отметив свою беспристрастность в этом вопросе.

Вучич считает, что одновременно с наступлением ВСУ на двух направлениях начнётся и операция Альбина Курти, который, по словам президента Сербии, видит себя объединителем албанских земель.