Сербия решила больше не афишировать уровень своей боеготовности
Вучич заявил, что Сербия прекращает уведомлять об изменении боевой готовности
Сербия перестаёт публично уведомлять международное сообщество об изменении статуса боевой готовности. С таким заявлением выступил глава государства Александр Вучич.
"Мы больше не будем никого информировать о чём-либо связанном с повышением или понижением [уровня] нашей боевой готовности", — отметил он в обращении к нации.
Вучич добавил, что исключение составит НАТО, перед которым у страны есть обязательства — их Сербия всегда будет выполнять в соответствии с резолюцией Совбеза ООН 1244.
Лайф напоминает, что 4 июня в Минобороны Турции сообщили о начале развёртывания батальона сил специального назначения в Косове по просьбе НАТО. 5 июня в республику прибыло 500 турецких военных. Это происходило на фоне очередного обострения в Косове, в ходе которого пострадали бойцы KFOR — международных сил под руководством НАТО.
ТАСС / ЕРА / ANDREJ CUKIC