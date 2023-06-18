Сербия решила больше не афишировать уровень своей боеготовности

Сербия перестаёт публично уведомлять международное сообщество об изменении статуса боевой готовности. С таким заявлением выступил глава государства Александр Вучич.

"Мы больше не будем никого информировать о чём-либо связанном с повышением или понижением [уровня] нашей боевой готовности", — отметил он в обращении к нации.

Вучич добавил, что исключение составит НАТО, перед которым у страны есть обязательства — их Сербия всегда будет выполнять в соответствии с резолюцией Совбеза ООН 1244.