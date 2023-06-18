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18 июня, 09:21

Сербия решила больше не афишировать уровень своей боеготовности

Вучич заявил, что Сербия прекращает уведомлять об изменении боевой готовности

Сербия перестаёт публично уведомлять международное сообщество об изменении статуса боевой готовности. С таким заявлением выступил глава государства Александр Вучич.

"Мы больше не будем никого информировать о чём-либо связанном с повышением или понижением [уровня] нашей боевой готовности", — отметил он в обращении к нации.

Вучич добавил, что исключение составит НАТО, перед которым у страны есть обязательства — их Сербия всегда будет выполнять в соответствии с резолюцией Совбеза ООН 1244.

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Лайф напоминает, что 4 июня в Минобороны Турции сообщили о начале развёртывания батальона сил специального назначения в Косове по просьбе НАТО. 5 июня в республику прибыло 500 турецких военных. Это происходило на фоне очередного обострения в Косове, в ходе которого пострадали бойцы KFOR — международных сил под руководством НАТО.

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ТАСС / ЕРА / ANDREJ CUKIC

Никита Осипов
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