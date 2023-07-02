Врач раскрыла, как объесться любимым мороженым и не подхватить ангину

Мороженое — идеальный вариант десерта в жаркую погоду, но употреблять его нужно правильно, а также учитывать состояние здоровья. Об этом рассказала "Газете.ru" врач-гастроэнтеролог, врач-педиатр "Инвитро-Юг" Татьяна Немальцева.

Она объяснила, что не следует увлекаться продуктом при аллергии на молочный белок или недостаточности лактазы. А диабетикам, лицам с нарушениями углеводного обмена или диагнозом "панкреатит" следует вообще исключить мороженое из рациона. Кроме того, людям со склонностью к набору веса не стоит увлекаться этим десертом из-за его калорийности.

"Пломбир — достаточно калорийный продукт, примерно 200–300 ккал на 100 граммов, и он содержит большое количество быстрых углеводов и жиров, что является нежелательной нагрузкой для поджелудочной железы, так как ей приходится усиленно вырабатывать инсулин и ферменты", — уточнила доктор.

Заменить мороженое можно на фруктовый лёд, он более полезен и не приведёт к ожирению. Также медик посоветовала обращать внимание на этикетку. Там указаны все ингредиенты. Среди них не должно быть растительных жиров, в противном случае пломбир произведён с нарушениями ГОСТа. Если речь идёт о фруктовом льде, то его основой может быть только сок или пюре из мякоти. Немальцева предупредила, что шансы подхватить ангину после мороженого снизятся, если есть его маленькими порциями, запивая чаем или кофе.