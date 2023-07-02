Москвичей предупредили о приближающейся жаре

Москвичей ждёт жаркая неделя, к концу которой столбики термометров будут показывать до 30 градусов выше нуля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в Центральной России грядущие семь дней отметятся довольно тёплой и душной погодой с температурой на несколько градусов выше нормы макушки лета.

"Наиболее высокая вероятность мозаичных скоротечных дождей и раскатов грома ожидается ночью и частично утром в понедельник, локально — в среду и четверг, интенсивно — в пятницу и субботу", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Ночи в столице, добавил специалист, будут тёплыми — не ниже 13–18 градусов. Днём же в первые дни температура не будет превышать 27 градусов, а далее ожидается постепенное потепление с пиком в 25–30 градусов в конце недели.