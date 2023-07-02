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2 июля, 13:17

Неизвестный попытался сжечь релейные шкафы на ж/д в Подмосковье, но попал впросак

SHOT: Неизвестный попытался сжечь пустые релейные шкафы на ж/д в Подмосковье

В Московской области неизвестный поджёг релейные шкафы у железной дороги. О том, что они были пустыми, злоумышленник, вероятно, не знал, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, попытка поджога произошла на перегоне между Нахабином и Аникеевкой. Происшествие заметил дежурный по станции, сообщив, что обгорели два из трёх шкафов. Приехав на место, оперативники нашли пятилитровую бутыль из пластика и следы от огня. При этом о существенном материальном ущербе говорить не приходится — в шкафах не было никакого оборудования.

Обгоревшие пустые релейные шкафы на перегоне между Нахабином и Аникеевкой в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT

Полиция ищет поджигателя. Если правоохранителям удастся его найти, то даже за поджог релейных шкафов без оборудования он может получить реальный тюремный срок.

Полиция задержала диверсанта, устроившего поджог на ж/д перегоне в Омске

Полиция задержала диверсанта, устроившего поджог на ж/д перегоне в Омске

Ранее в Москве задержали двух мужчин за поджог релейных шкафов вдоль ж/д путей. Злоумышленниками оказались граждане Казахстана 26 и 27 лет.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Юрий Лысенко
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