Неизвестный попытался сжечь релейные шкафы на ж/д в Подмосковье, но попал впросак
SHOT: Неизвестный попытался сжечь пустые релейные шкафы на ж/д в Подмосковье
В Московской области неизвестный поджёг релейные шкафы у железной дороги. О том, что они были пустыми, злоумышленник, вероятно, не знал, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, попытка поджога произошла на перегоне между Нахабином и Аникеевкой. Происшествие заметил дежурный по станции, сообщив, что обгорели два из трёх шкафов. Приехав на место, оперативники нашли пятилитровую бутыль из пластика и следы от огня. При этом о существенном материальном ущербе говорить не приходится — в шкафах не было никакого оборудования.
Обгоревшие пустые релейные шкафы на перегоне между Нахабином и Аникеевкой в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT
Полиция ищет поджигателя. Если правоохранителям удастся его найти, то даже за поджог релейных шкафов без оборудования он может получить реальный тюремный срок.
Ранее в Москве задержали двух мужчин за поджог релейных шкафов вдоль ж/д путей. Злоумышленниками оказались граждане Казахстана 26 и 27 лет.
Telegram / SHOT