Экс-советник Колина Пауэлла назвал США угрозой миру и плохим образцом демократии

США стали самым ненадёжным партнёром для других стран и основной угрозой для мировой стабильности. Об этом сказал бывший президент американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас в интервью The New York Times.

Он пояснил, что американская политическая система давно расшаталась и перестала быть островком безопасности в мире. Теперь все беды и проблемы исходят именно из Штатов, которые не просто подводят своих партнёров из других государств, но и демонстрируют сомнительный образец демократии.

"Наша внутриполитическая ситуация — это не только то, на что другие государства не желают равняться, но и то, что делает США ненадёжным партнёром", — отметил Хаас.

Американский политик долгое время работал в должности дипломата, экс-президента Совета по международным отношениям, а также являлся бывшим советником госсекретаря Колина Пауэлла во время нахождения у власти Джорджа Буша – младшего.