ВСУ выпустили более 30 снарядов по двум пунктам пропуска под Курском

Украинская армия за тридцать минут обстреляла два международных пункта пропуска (МПП) в Курской области, выпустив по объектам свыше 30 снарядов из РСЗО "Град". Об этом пишет SHOT.

Инцидент произошёл накануне, сначала под удар со стороны ВСУ попал пункт "Тёткино", туда прилетели около 36 снарядов из системы "Град" и четыре снаряда калибра 122 мм. Через десять минут украинские военнослужащие обстреляли нефункционирующий МПП "Суджа", по нему были выпущены две мины калибром 120 мм. О пострадавших не сообщается.