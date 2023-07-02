ВСУ выпустили более 30 снарядов по двум пунктам пропуска под Курском
SHOT: Солдаты ВСУ за полчаса обстреляли два пункта пропуска в Курской области
Украинская армия за тридцать минут обстреляла два международных пункта пропуска (МПП) в Курской области, выпустив по объектам свыше 30 снарядов из РСЗО "Град". Об этом пишет SHOT.
Инцидент произошёл накануне, сначала под удар со стороны ВСУ попал пункт "Тёткино", туда прилетели около 36 снарядов из системы "Град" и четыре снаряда калибра 122 мм. Через десять минут украинские военнослужащие обстреляли нефункционирующий МПП "Суджа", по нему были выпущены две мины калибром 120 мм. О пострадавших не сообщается.
Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области. Недалеко от деревни Елизаветовка было семь прилётов. Пострадавших и разрушений нет, однако сельчане в результате обстрела осталась без электроснабжения.
Getty Images / Anadolu Agency