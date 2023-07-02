Опубликовано фото огромной воронки, оставшейся от взрыва в Приморско-Ахтарске

В Приморско-Ахтарске Краснодарского края прогремел взрыв, на месте образовалась огромная воронка. Её фото публикует SHOT.

На данный момент неизвестно, что именно послужило причиной такого взрыва. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, пострадавших в результате ЧП нет.