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2 июля, 14:15
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Опубликовано фото огромной воронки, оставшейся от взрыва в Приморско-Ахтарске

В Приморско-Ахтарске Краснодарского края прогремел взрыв

<p>Воронка от взрыва в Приморско-Ахтарске Краснодарского края. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/53615" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Воронка от взрыва в Приморско-Ахтарске Краснодарского края. Обложка © SHOT

В Приморско-Ахтарске Краснодарского края прогремел взрыв, на месте образовалась огромная воронка. Её фото публикует SHOT.

На данный момент неизвестно, что именно послужило причиной такого взрыва. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, пострадавших в результате ЧП нет.

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Ранее ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, атаке подверглись окрестности деревни Елизаветовки. Всего было выпущено семь снарядов, пострадавших нет.

Матвей Константинов
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