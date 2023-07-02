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2 июля, 14:57

Пользователи Windows 11 жалуются, что свежие обновления замедляют работу компьютера в разы

Пользователи жалуются на обновления Windows 11, которые замедляют работу SSD

Microsoft периодически выпускает обязательные обновления для Windows 11, которые улучшают безопасность системы и исправляют различные ошибки. Однако начиная с марта 2023 года свежие апдейты сильно тормозят работу твердотельных накопителей (SSD) в некоторых компьютерах. Об этом сообщает издание Windows Latest со ссылкой на отзывы пользователей.

Даже выполняя базовые задачи на компьютере, юзеры сталкиваются с тем, что обновления начинают мешать работе большинства программ, в том числе ПК включается и перезапускается очень медленно, а геймеры испытывают сложности с запуском игр.

Портал Windows Latest уточняет, что речь идёт именно об обновлениях, созданных с марта по июнь этого года. Причины таких технических неполадок пока не известны. Сами пользователи делятся вариантом выхода из ситуации — вернуться к домартовской версии Windows.

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Freepik / Drazen Zigic

Татьяна Миссуми
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