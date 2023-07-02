Бывший президент Сербии Милан Милутинович умер в возрасте 80 лет

Бывший президент Сербии (1997–2002) Милан Милутинович умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщил в Instagram* глава МИД страны Ивица Дачич.

"Последнее приветствие Милану Милутиновичу, бывшему президенту Республики Сербия", — написал он.

Местная газета Telegraf приводит выдержку из телеграммы лидера Сербии Александра Вучича, в которой он выразил соболезнования в связи со смертью Милутиновича.

"С грустью я воспринял известие о смерти Милана Милутиновича, человека, который преданно, серьёзно и с большой отдачей выполнял одни из самых ответственных обязанностей в трудные исторические времена и испытания для нашей страны и народа. <...> Народ запомнит его как патриота", — говорится в письме.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве умер бывший первый замначальника Генштаба ВС России Валерий Манилов. Ему было 84 года.