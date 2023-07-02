Экс-советник Кучмы предрёк украинцам "страшную" осень и призвал уезжать в Европу

Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, призвал украинцев с детьми уехать из страны этим летом и отправиться в Европу. Ролик с соответствующим заявлением опубликован на его личном YouTube-канале.

"Ничего хорошего не будет. Сейчас лето впереди — адаптируйтесь", — сказал Соскин.

Он добавил, что Украине предстоит "страшная" осень.