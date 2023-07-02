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2 июля, 15:43

Экс-советник Кучмы предрёк украинцам "страшную" осень и призвал уезжать в Европу

Экс-советник Кучмы Олег Соскин призвал украинцев покинуть страну этим летом

Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, призвал украинцев с детьми уехать из страны этим летом и отправиться в Европу. Ролик с соответствующим заявлением опубликован на его личном YouTube-канале.

"Ничего хорошего не будет. Сейчас лето впереди — адаптируйтесь",  сказал Соскин.

Он добавил, что Украине предстоит "страшная" осень.

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Ранее Соскин заявил, что против Владимира Зеленского выстраивается внутренний фронт. По словам бывшего советника, украинский президент "уже всем надоел".

Обложка ©

Unsplash

Юрий Лысенко
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