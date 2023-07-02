Кадыров сообщил об успехе ВС РФ под Кременной и показал видео допроса пленного
Кадыров: ВС РФ разбили под Кременной ДРГ ВСУ, пятеро бойцов взяты в плен
Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) 95-й отдельной штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Украины была разбита российскими военнослужащими под Кременной, пятеро бойцов ВСУ взяты в плен. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, опубликовав также запись допроса одного из пленных.
Военнослужащие ВС РФ и взятый в плен боец ДРГ ВСУ. Видео © Telegram / Рамзан Кадыров
Украинская ДРГ была разбита под Кременной в районе Серебрянского лесничества. Отмечается, что диверсанты ВСУ потеряли в этом бою шестерых убитыми, пятеро попали в плен. Всем раненым пленным оказана необходимая медицинская помощь, уточнил глава Чечни.
Ранее военнослужащий ВС РФ с позывным Варяг рассказал о том, что в ЛНР идут интенсивные позиционные бои за посёлок Белогоровка. По его словам, российские военные пытаются вытеснить силы противника.
Telegram / Рамзан Кадыров