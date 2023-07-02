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2 июля, 16:03

Кадыров сообщил об успехе ВС РФ под Кременной и показал видео допроса пленного

Кадыров: ВС РФ разбили под Кременной ДРГ ВСУ, пятеро бойцов взяты в плен

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) 95-й отдельной штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Украины была разбита российскими военнослужащими под Кременной, пятеро бойцов ВСУ взяты в плен. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, опубликовав также запись допроса одного из пленных.

Военнослужащие ВС РФ и взятый в плен боец ДРГ ВСУ. Видео © Telegram / Рамзан Кадыров

Украинская ДРГ была разбита под Кременной в районе Серебрянского лесничества. Отмечается, что диверсанты ВСУ потеряли в этом бою шестерых убитыми, пятеро попали в плен. Всем раненым пленным оказана необходимая медицинская помощь, уточнил глава Чечни.

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Ранее военнослужащий ВС РФ с позывным Варяг рассказал о том, что в ЛНР идут интенсивные позиционные бои за посёлок Белогоровка. По его словам, российские военные пытаются вытеснить силы противника.

Обложка ©

Telegram / Рамзан Кадыров

Юрий Лысенко
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