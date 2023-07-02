Боец с позывным Варяг рассказал, как российские военные теснят ВСУ в Белогоровке
РИА "Новости": В ЛНР идут интенсивные позиционные бои за посёлок Белогоровка
В ЛНР идут позиционные бои за посёлок Белогоровка, российские военные пытаются вытеснить силы противника. Об этом рассказал военнослужащий 85-й бригады Южной группировки войск РФ с позывным Варяг.
"Идут интенсивные бои вблизи населённого пункта Белогоровка. Очень хорошо укрепились там ВСУ, пытаемся их максимально вытеснить", — рассказал Варяг в беседе с РИА "Новости", подчеркнув, что за украинскими боевиками ведётся круглосуточное наблюдение на этом участке фронта.
Ранее врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что российские военные взломали алгоритм Storm Shadow и успешно уничтожают эти ракеты англо-французского производства, запускаемые украинской армией по территории ЛНР. А подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ испытывают проблемы с логистикой из-за проливных дождей на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.
ТАСС / Алексей Коновалов