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2 июля, 14:51

Боец с позывным Варяг рассказал, как российские военные теснят ВСУ в Белогоровке

РИА "Новости": В ЛНР идут интенсивные позиционные бои за посёлок Белогоровка

В ЛНР идут позиционные бои за посёлок Белогоровка, российские военные пытаются вытеснить силы противника. Об этом рассказал военнослужащий 85-й бригады Южной группировки войск РФ с позывным Варяг.

"Идут интенсивные бои вблизи населённого пункта Белогоровка. Очень хорошо укрепились там ВСУ, пытаемся их максимально вытеснить", рассказал Варяг в беседе с РИА "Новости", подчеркнув, что за украинскими боевиками ведётся круглосуточное наблюдение на этом участке фронта.

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Ранее врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что российские военные взломали алгоритм Storm Shadow и успешно уничтожают эти ракеты англо-французского производства, запускаемые украинской армией по территории ЛНР. А подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ испытывают проблемы с логистикой из-за проливных дождей на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Юрий Лысенко
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