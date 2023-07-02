Боец с позывным Варяг рассказал, как российские военные теснят ВСУ в Белогоровке

В ЛНР идут позиционные бои за посёлок Белогоровка, российские военные пытаются вытеснить силы противника. Об этом рассказал военнослужащий 85-й бригады Южной группировки войск РФ с позывным Варяг.

"Идут интенсивные бои вблизи населённого пункта Белогоровка. Очень хорошо укрепились там ВСУ, пытаемся их максимально вытеснить", — рассказал Варяг в беседе с РИА "Новости", подчеркнув, что за украинскими боевиками ведётся круглосуточное наблюдение на этом участке фронта.