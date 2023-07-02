Германия отказалась поставлять Киеву ракеты, способные достать до Москвы
Шольц: Германия не будет поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus
Германия не станет поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, чтобы Киев не использовал их для ударов по России. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Для нас существует принцип, который я разделяю с американским президентом, — мы не хотим, чтобы поставляемое нами оружие использовалось, чтобы попадать по российским территориям", — сказал он в эфире телеканала ARD.
Напомним, в конце мая стало известно, что Киев запросил у Германии крылатые ракеты Taurus большой дальности. По данным журналистов, украинский президент Владимир Зеленский обратился к немецкому канцлеру Олафу Шольцу с просьбой поставить новые вооружения в ходе визита в Берлин. TAURUS KEPD 350/150 — немецко-шведская крылатая ракета большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов по хорошо защищённым целям без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Отмечалось, что эти ракеты способны долететь до Москвы.
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