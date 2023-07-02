Германия отказалась поставлять Киеву ракеты, способные достать до Москвы

Германия не станет поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, чтобы Киев не использовал их для ударов по России. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Для нас существует принцип, который я разделяю с американским президентом, — мы не хотим, чтобы поставляемое нами оружие использовалось, чтобы попадать по российским территориям", — сказал он в эфире телеканала ARD.