В чём опасность дальнобойных ракет Taurus на Украине Оглавление Ракеты дальнего действия на Украине Ракеты TAURUS KEPD 350: характеристики TAURUS KEPD 350 vs Storm Shadow Поставки оружия на Украину Поставки Storm Shadow спровоцировали эффект домино: вслед за Британией о поставках дальнобойных ракет задумались в ФРГ. Есть риск, что к ним присоединятся и другие страны. 33140 33140 Самолёт Panavia Tornado ВВС Германии, оснащённый крылатыми ракетами Taurus, Бухель, Германия. Обложка © Getty Images / Timm Ziegenthaler

Похоже, европейских лидеров не смущает, что ВСУ применяют ракеты дальнего действия в провокациях, жертвами которых становятся мирные граждане. И если ФРГ согласится дать ВСУ ракеты Taurus, это может вызвать цепную реакцию: тогда к поставкам может присоединиться ещё один член НАТО — Испания.

Ракеты дальнего действия на Украине

На днях Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Тогда же Минобороны Германии получило неофициальное предложение передать Киеву крылатые ракеты дальнего действия TAURUS KEPD 350. Общее настроение выразил немецкий политик.

— Партнёры Украины теперь должны пойти ва-банк и предоставить Украине всё, что она может использовать в общевойсковых боях и что допустимо по международному праву, — отметил экс-офицер Бундесвера и депутат Бундестага Родерих Кизеветтер.

Кизеветтер призвал правительство одобрить поставки Taurus, чтобы поскорее “интегрировать их в ВВС Украины”. По его словам, Storm Shadow не дали нужного эффекта (только 16 мая Минобороны РФ отчиталось о сбитии семи британских ракет).

Taurus позиционируются как ещё одно оружие для нанесения ударов по глубокому тылу ВС РФ. За общей формулировкой скрывается печальный факт.

— Американцы утвердили 38-й транш, или пакет поставки тяжёлых видов вооружения для ВСУ. Разговоры о поставках Taurus — того же поля ягода. Главное не то, какую боевую часть несут, какая у них скорость и сколько их поставят, а то, что это выражение агрессии НАТО и Украины против России после того, как к нам присоединились четыре новых региона. И главное, что западное оружие, которое идёт на Украину, убивает и граждан РФ, и украинцев. Западу об этом стоит помнить, — отметил член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин.

Ракеты TAURUS KEPD 350: характеристики

Taurus на международной аэрокосмической выставке в Берлине. Фото © Wikipedia / axesofevil2000

TAURUS KEPD 350 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух – поверхность" большой дальности. Аббревиатура, которую можно перевести как "телец", раскрывается так: "Автоматическая система общего назначения с унитарным и кассетным оснащением, адаптируемым к цели" (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System).

Приписка KEPD (Kinetic Energy Penetrating Destroyer) — это "кинетическое проникающее средство поражения". Число 350 означает, что это базовая модификация (существуют также TAURUS MP, TAURUS M, TAURUS L и т.д.).

Разработки начались в 1994 году в рамках коллаборации немецкой MBDA Deutschland и шведской Saab Dynamics. Принята на вооружение в 2004 году. Основные эксплуатанты — Германия, Испания, Южная Корея.

По словам экспертов, TAURUS KEPD 350 предназначена для поражения наземных целей на большом удалении. В целом это ракета, аналогичная уже известной Storm Shadow.

TAURUS KEPD 350 vs Storm Shadow

Две крылатые ракеты Taurus на самолёте Tornado ВВС Германии. Фото © Getty Images / Timm Ziegenthaler

Общая масса заправленной ракеты TAURUS KEPD 350 примерно 1,3 тонны — как у Storm Shadow. Она содержит тандемную бетонобойную боевую часть (ТББЧ) MEPHISTO массой 481 килограмм, аналог боеголовки BROACH в Storm Shadow (масса — 450 кг). У Taurus боевая часть разделена на кумулятивную и осколочно-фугасную.

Максимальная дальность: около 480 километров, что, по словам аналитиков издания The Drive, ставит её в категорию второго режима контроля мобильных технологий (MTCR).

Ракета оснащена турбореактивным двигателем Williams WJ38-15 малого размера и тяги (у Storm Shadow — двигатель Microturbo TRI-60-30 с аналогичными характеристиками).

Скорость полёта Taurus — 0,6–0,95 числа Маха, то есть примерно тысяча километров, как у Storm Shadow. Как и "коллега", Taurus может летать и маневрировать на низкой траектории (30–50 метров). Ракета имеет пассивную головку самонаведения. Сделана по технологии пониженной радиолокационной заметности.

— Система наведения ракет основана на инерциальной навигационной системе (ИНС), которая постоянно получает обновления GPS. Также имеется датчик привязки к местности на основе изображения, который обеспечивает возможность атаковать то, что производитель называет "полустационарными целями", — отмечают в издании The Drive. Всё примерно то же самое, что и у Storm Shadow.

Даже по стоимости они более-менее совпадают: по данным The Drive, одна ракета TAURUS KEPD 350 стоит примерно один миллион долларов, как и Storm Shadow (плюс-минус 1,2 миллиона долларов). Основные носители: самолёты Tornado IDS, McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, Saab JAS 39 Gripen. Интеграция с Eurofighter Typhoon не завершена до сих пор. Южная Корея, как утверждают американские источники, интегрировала ракету в истребитель F-15K Slam Eagles.

Поставки оружия на Украину

По данным The Drive, из 600 Taurus, произведённых для Германии, лишь четверть годна к использованию. Встаёт вопрос: сколько ракет они готовы дать Киеву, чтобы не подорвать собственную обороноспособность? Кизеветтер и его единомышленники надеются на Испанию, у которой тоже есть "Таурусы", но вот о том, что, возможно, они нужны ей самой, никто из них не успел задуматься.

Это не единственная проблема. Другая, хроническая для ВСУ, — это интеграция Taurus в Су-24.

— Если Storm Shadow можно интегрировать в советский истребитель, то, думаю, можно и Taurus как-нибудь. Украина и её партнёры при всём их опыте могли бы ввести в строй крылатые ракеты Taurus через месяц-два, — отметил эксперт по ракетам из Университета Осло Фабиан Хоффманн.

Но проблемы с интеграцией Taurus в Eurofighter Typhoon заставляют сомневаться в успехе данной затеи.

Да и останутся ли к тому времени у ВСУ "сушки" — большой вопрос. По словам партнёров, в перспективе носителем Taurus могут выступить F-16, но поставки "боевых соколов" пока обсуждаются: по самым смелым прогнозам, ВСУ получат их не раньше осени 2023 года. Если вообще получат. Вопрос с интеграцией не снимается и в этом случае.

Боевая работа расчётов ЗРК "Бук-М2"и "Тор-М2" в ходе специальной военной операции. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

В любом случае поставки Taurus на Украину — не вопрос ближайшей перспективы. Учитывая тот факт, что передача подобного оружия — не сенсация, а скорее "приумножение сущностей", большого подспорья Киеву ждать не стоит. Как показывает практика, с британскими ракетами хорошо справляются российские комплексы "Тор-М2", "Бук-М2", "Бук-М3”. А значит, наработанная тактика пригодится и при отражении атак аналогичных Taurus.

Остаётся надеяться на благоразумие Минобороны ФРГ, которое уже не в восторге от предложения Кизеветтера, и на то, что ведомство не захочет подставлять репутацию своего оружия, ведь TAURUS KEPD 350 — и так не очень популярная в мире ракета. Тогда вопрос с присоединением Испании к поставкам дальнобойных ракет снимется с повестки сам собой.

Авторы Евгений Жуков