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2 июля, 17:31

Нужна помощь психологов: Силы ПВО США погрязли в проблемах, узнали СМИ

CNN: Американский офицер назвал недоукомплектованными войска ПВО США

Американские силы противовоздушной обороны погрязли в проблемах, заявил телеканалу CNN высокопоставленный офицер противовоздушной обороны ВС США, пожелавший сохранить анонимность.

"У нас слишком много работы и слишком мало персонала", — коротко прокомментировал собеседник телеканала.

По словам военного, американская система ПВО перегружена по сравнению со всеми другими армейскими подразделениями и недоукомплектована персоналом, а военным требуется помощь психологов.

Большая часть сил ПВО США сейчас размещена в Европе: военнослужащие занимаются обучением украинских бойцов. Немного меньше военных находится в Тихоокеанском регионе. Там, согласно CNN, "присутствие увеличивается из-за подготовки к возможному будущему конфликту с Китаем и с целью сдерживания Пекина".

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Ранее Лайф писал, что силы ПВО РФ сбили украинский штурмовик Су-25. Машина рухнула на территории Запорожской области.

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Getty Images / Michael Sugrue

Ирина Фальке
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