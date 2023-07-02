Нужна помощь психологов: Силы ПВО США погрязли в проблемах, узнали СМИ
CNN: Американский офицер назвал недоукомплектованными войска ПВО США
Американские силы противовоздушной обороны погрязли в проблемах, заявил телеканалу CNN высокопоставленный офицер противовоздушной обороны ВС США, пожелавший сохранить анонимность.
"У нас слишком много работы и слишком мало персонала", — коротко прокомментировал собеседник телеканала.
По словам военного, американская система ПВО перегружена по сравнению со всеми другими армейскими подразделениями и недоукомплектована персоналом, а военным требуется помощь психологов.
Большая часть сил ПВО США сейчас размещена в Европе: военнослужащие занимаются обучением украинских бойцов. Немного меньше военных находится в Тихоокеанском регионе. Там, согласно CNN, "присутствие увеличивается из-за подготовки к возможному будущему конфликту с Китаем и с целью сдерживания Пекина".
Ранее Лайф писал, что силы ПВО РФ сбили украинский штурмовик Су-25. Машина рухнула на территории Запорожской области.
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