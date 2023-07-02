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2 июля, 17:21

Оперштаб Кубани: К месту взрыва в Приморско-Ахтарске прибыли эксперты Минобороны

<p>Дым от взрыва в Приморско-Ахтарске. Обложка © <a href="https://t.me/krnd1/3144" target="_blank" rel="noopener noreferrer">T.me / krnd1</a></p>

Дым от взрыва в Приморско-Ахтарске. Обложка © T.me / krnd1

Эксперты Министерства обороны РФ прибыли к месту ЧП в Приморско-Ахтарске, об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"На месте работают специалисты Министерства обороны Российской Федерации и экстренных служб", сказано в сообщении оперативного штаба.

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Напомним, ранее сегодня в Приморско-Ахтарске Краснодарского края прогремел взрыв, на месте образовалась огромная воронка. На данный момент неизвестно, что именно послужило причиной инцидента. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, пострадавших в результате ЧП нет.

Юрий Лысенко
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