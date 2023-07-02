Оперштаб Кубани: К месту взрыва в Приморско-Ахтарске прибыли эксперты Минобороны

Эксперты Министерства обороны РФ прибыли к месту ЧП в Приморско-Ахтарске, об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"На месте работают специалисты Министерства обороны Российской Федерации и экстренных служб", — сказано в сообщении оперативного штаба.

Напомним, ранее сегодня в Приморско-Ахтарске Краснодарского края прогремел взрыв, на месте образовалась огромная воронка. На данный момент неизвестно, что именно послужило причиной инцидента. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, пострадавших в результате ЧП нет.