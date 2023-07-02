"Говорит о Крыме, а потеряет Одессу": В Twitter высмеяли очередное обращение Зеленского

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского из Одессы подверглось критике пользователей Twitter. В своей речи лидер Незалежной заявил, что России "стоит бояться похода ВСУ на Крым" и что Москва "не будет диктовать условия в Чёрном море".

Под твитом пользователи соцсети сделали множество записей. Некоторые комментаторы отметили, что США избавятся от Зеленского, когда тот потеряет для них свою ценность, другие посоветовали ему воспользоваться возможностью для переговоров, пока на это ещё есть время, третьи рекомендовали сдаться, чтобы остановить непрекращающийся позор для всей страны. Также Зеленского обвинили в том, что он сделал всё, чтобы втянуть НАТО в прямую войну с Россией. А один из пользователей оценил намерение украинского президента пойти на Крым.

"Зеленский говорит о Крыме, а потеряет ещё Одессу", — написал комментатор.