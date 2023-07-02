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2 июля, 14:47

"Проси как можно больше": Эксперт раскрыл суть тайных переговоров Зеленского с ЦРУ

Политэксперт Корнилов: Киев не сказал ничего нового на тайных переговорах с ЦРУ

В содержании "тайных переговоров" Владимира Зеленского и ЦРУ нет ничего нового. Такое мнение озвучил политический обозреватель Владимир Корнилов, комментируя информацию о секретном совещании украинского президента и главы американской разведки Уильяма Бёрнса, пишет kp.ru.

"Когда Украина представляет какие-то планы, тут не об уверенности надо говорить, а о том, что же она из этих планов хочет получить. Дополнительные деньги, финансы, средства, оружие и так далее. У Киева всегда работает формула "проси как можно больше, обещай всё, глядишь, что-то с этого получишь", — подчеркнул Корнилов в эфире радио "Комсомольская правда".

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Эксперт считает, что позиция Киева осталась прежней. Он добавил, что у украинских политиков, похоже, есть расчёт на то, что им не придётся отвечать за нереализованные планы. Обозреватель напомнил, что ВСУ планировали выйти на линию разграничения ещё в феврале прошлого года, а к концу лета 2023 года полностью занять Донбасс и Крым.

Тем не менее Корнилов отметил, что запросы Киева всё же стали скромнее. Теперь командиры ВСУ намерены лишь "рассечь группировку ВС РФ в Запорожской области и создать коридор до Азовского моря с целью получить возможность наносить удары по Крыму".

"Так эти планы они и ставили открыто перед своим контрнаступлением. И Бёрнсу они это рассказывали как свой план на этот самый долгожданный во всех западных СМИ контрнаступ. Мы видим, что эти планы уже не получились", подытожил Корнилов.

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Ранее газета Washington Post сообщила о том, что Зеленский встречался с приехавшим на Украину главой ЦРУ и передал ему план расположения артиллерии поблизости от Крыма. По информации издания, после установки этого вооружения Киев инициирует переговоры с РФ.

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Getty Images / NurPhoto

Юрий Лысенко
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