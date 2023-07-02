Шольц назвал Украину в составе СССР самостоятельной страной, а Крым — её частью

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что Украина уже в советские времена была самостоятельной страной, а Крым — её частью.

"Уже во времена Советского Союза Украина была самостоятельным государством с членством в ООН. И это, кстати, Россия первая покинула Советский Союз, а не Украина", — сказал Шольц.

При этом политик не уточнил, что Украинская ССР была в составе СССР наравне с прочими и по примеру Белорусской ССР подписала Устав ООН в 1945 году. Шольц также опустил тот факт, что с распадом Советского Союза Российская Федерация стала единственным правопреемником СССР в Совбезе ООН.

А утверждая, что "Россия первая покинула Советский Союз", глава немецкого кабмина не указал, что между принятием Декларации о государственном суверенитете России (1990) и более поздним выходом из состава СССР после Беловежского соглашения (декабрь 1991) существует разница. Верховный Совет Украинской ССР провозгласил независимость 24 августа 1991 года.