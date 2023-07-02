Шольц назвал Украину в составе СССР самостоятельной страной, а Крым — её частью
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что Украина уже в советские времена была самостоятельной страной, а Крым — её частью.
"Уже во времена Советского Союза Украина была самостоятельным государством с членством в ООН. И это, кстати, Россия первая покинула Советский Союз, а не Украина", — сказал Шольц.
При этом политик не уточнил, что Украинская ССР была в составе СССР наравне с прочими и по примеру Белорусской ССР подписала Устав ООН в 1945 году. Шольц также опустил тот факт, что с распадом Советского Союза Российская Федерация стала единственным правопреемником СССР в Совбезе ООН.
А утверждая, что "Россия первая покинула Советский Союз", глава немецкого кабмина не указал, что между принятием Декларации о государственном суверенитете России (1990) и более поздним выходом из состава СССР после Беловежского соглашения (декабрь 1991) существует разница. Верховный Совет Украинской ССР провозгласил независимость 24 августа 1991 года.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что требование украинских властей о сохранении её целостности в границах 1991 года для начала переговоров с Россией несостоятельно, так как у Незалежной нет своих границ. При этом политик сравнил Украину с мифической Землёй Санникова из известного советского фильма.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Christoph Soeder