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Регион
Опубликовано 2 июля 2023, 18:19
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Шольц назвал Украину в составе СССР самостоятельной страной, а Крым — её частью

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что Украина уже в советские времена была самостоятельной страной, а Крым — её частью.

"Уже во времена Советского Союза Украина была самостоятельным государством с членством в ООН. И это, кстати, Россия первая покинула Советский Союз, а не Украина", — сказал Шольц.

При этом политик не уточнил, что Украинская ССР была в составе СССР наравне с прочими и по примеру Белорусской ССР подписала Устав ООН в 1945 году. Шольц также опустил тот факт, что с распадом Советского Союза Российская Федерация стала единственным правопреемником СССР в Совбезе ООН.

А утверждая, что "Россия первая покинула Советский Союз", глава немецкого кабмина не указал, что между принятием Декларации о государственном суверенитете России (1990) и более поздним выходом из состава СССР после Беловежского соглашения (декабрь 1991) существует разница. Верховный Совет Украинской ССР провозгласил независимость 24 августа 1991 года.

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Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что требование украинских властей о сохранении её целостности в границах 1991 года для начала переговоров с Россией несостоятельно, так как у Незалежной нет своих границ. При этом политик сравнил Украину с мифической Землёй Санникова из известного советского фильма.

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ТАСС / dpa / picture-alliance / Christoph Soeder

Ирина Фальке
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