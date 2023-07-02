В Госдуме объяснили, почему Шольц не хочет давать Украине дальнобойные ракеты

ФРГ не хочет передавать ВСУ дальнобойное оружие, опасаясь, что это увеличит риск расширения военного конфликта. Такое мнение выразил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя заявление немецкого канцлера Олафа Шольца.

Чепа напомнил, как раньше немцы вовсе не хотели поставлять Украине тяжёлое оружие, а теперь дошло до того, что ВСУ получили немецкие танки. При этом ситуация становится всё сложнее для украинцев.

"В случае применения этого оружия в сторону России существует более серьёзная угроза для разворачивания этого конфликта на поля Европы", — объяснил депутат в беседе с "Лентой.ру".