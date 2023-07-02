Стало известно, жители каких городских районов дольше остаются молодыми

Люди, проживающие рядом с большим количеством парков, в среднем биологически на два с половиной года моложе по сравнению с теми, кто живёт в менее зелёных районах. Это установили учёные из Северо-Западного университета США на базе исследования 924 человек из четырёх городов США. Результаты опубликованы в журнале Science Advances.

Авторы изучили модификацию ДНК за период с 1986 по 2006 год и оценили с помощью спутниковых снимков наличие крупных парков и общее количество растительности в радиусе пяти километров от места жительства исследуемых. Учли также другие данные, в частности образование, курение, доход.

Выяснилось, что живущие в более зелёных районах в среднем биологически моложе на два с половиной года, причём у женщин снижение биологического возраста существеннее, чем у мужчин. На этом основании учёные делают вывод, что правильного питания, физической нагрузки и хорошего сна недостаточно для увеличения продолжительности жизни, необходимо увеличивать количество парковых зон.