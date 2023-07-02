Регион

Уведомления отключены

2 июля, 19:00

Стало известно, жители каких городских районов дольше остаются молодыми

Science Advances: Проживание вблизи парков замедляет старение на 2,5 года

Люди, проживающие рядом с большим количеством парков, в среднем биологически на два с половиной года моложе по сравнению с теми, кто живёт в менее зелёных районах. Это установили учёные из Северо-Западного университета США на базе исследования 924 человек из четырёх городов США. Результаты опубликованы в журнале Science Advances.

Авторы изучили модификацию ДНК за период с 1986 по 2006 год и оценили с помощью спутниковых снимков наличие крупных парков и общее количество растительности в радиусе пяти километров от места жительства исследуемых. Учли также другие данные, в частности образование, курение, доход.

Выяснилось, что живущие в более зелёных районах в среднем биологически моложе на два с половиной года, причём у женщин снижение биологического возраста существеннее, чем у мужчин. На этом основании учёные делают вывод, что правильного питания, физической нагрузки и хорошего сна недостаточно для увеличения продолжительности жизни, необходимо увеличивать количество парковых зон.

Врач назвала семь правил, которые помогут сохранить женское здоровье до глубокой старости

Врач назвала семь правил, которые помогут сохранить женское здоровье до глубокой старости

А ранее терапевт, аллерголог-иммунолог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Елена Манило назвала неожиданный плюс морской воды для здоровья. Так, море помогает в борьбе с хроническим стрессом и бессонницей.

Обложка ©

Freepik / senivpetro

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Наука и Технологии
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров