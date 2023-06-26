Врач назвала семь правил, которые помогут сохранить женское здоровье до глубокой старости

Чтобы сохранить женское здоровье, необходимо придерживаться правильного питания, режима сна и избегать стрессовых ситуаций. Акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим отделением ЧУЗ ЦКБ "РЖД-Медицина" на Волоколамском шоссе Наталья Давыденко рассказала Лайфу о нюансах подобных советов.

1. Любая женщина должна стараться придерживаться сбалансированной диеты, особенно важно употреблять много фруктов, овощей, нежирных белков и цельнозерновых продуктов. А избегать следует чрезмерного количества сахара, соли, вредных жиров, полуфабрикатов. Кроме того, в меню должны присутствовать льняное, оливковое или растительное масла, которые великолепно очищают кишечник, добавила медик.

"Выпивайте утром натощак стакан тёплой воды, туда можно добавить несколько капель лимонного сока или мёда. Употребляя по утрам воду, вы не только наладите пищеварение, но и сможете избавиться от обезвоживания, и даже похудеть. Стремитесь выпивать 6-8 стаканов воды в день", — отметила собеседница Лайфа.

По её словам, нужно быть осторожными и с мясными блюдами. Так, отказ от них — даже если это всего лишь раз в неделю — может резко снизить риск сердечных заболеваний, до 19%. А вот излишняя любовь к мясу увеличивает угрозу развития диабета, ожирения и других проблем со здоровьем. Лучше посвятить один день в неделю свежим овощам, фруктам, бобовым, злакам и орехам, рекомендует специалист.

2. Регулярно делайте физические упражнения: такая активность необходима для поддержания хорошего самочувствия. Старайтесь уделять этому несколько дней в неделю по 30 минут. Подойдут ходьба, бег трусцой или йога. При этом короткие прогулки после ужина более эффективны, чем длительные занятия физическими упражнениями.

3. Высыпайтесь: ложитесь спать до 22 часов. Продолжительность сна должна составлять 7-8 часов в сутки. Установите регулярный режим ночного отдыха и стремитесь придерживаться его. Иначе организм напомнит вам о недосыпе обострением хронических болезней.

4. Управляйте стрессом, потому что он негативно влияет на здоровье. Чтобы снизить излишний уровень тревожности, уделяйте достаточно времени отдыху. Можно совершать прогулки, походы в кино, театр, к подруге — всё это поможет избежать стрессового состояния и отвлечься от мрачных мыслей.

5. Избавьтесь от никотиновой зависимости и старайтесь не употреблять спиртные напитки. Табакокурение не только губит здоровье, но и ускоряет внешнее старение, а регулярное употребление алкоголя может привести к целому ряду проблем со здоровьем, включая бессонницу, увеличение веса и повышенный риск развития рака молочной железы.

6. Регулярно принимайте душ или ванну, поскольку водные процедуры придают бодрости и улучшают настроение.

7. И, наконец, седьмое — ежегодно посещайте гинеколога. Помните, что лучше выявить заболевание на ранней стадии, чем узнать о нём, когда лечение потребует много времени и денег.