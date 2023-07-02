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Опубликовано 2 июля 2023, 18:31
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ВСУ понесли большие потери, пытавшись атаковать российские войска в Донбассе

Минобороны РФ сообщило об отражении атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Военная группировка ВС РФ "Центр" успешно отразила атаку ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом на видео, опубликованном в телеграм-канале Министерства обороны РФ, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Алексей Савчук сообщил об отражении атаки ВСУ на Краснолиманском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

"В результате слаженной работы артиллерийских подразделений и экипажей армейской авиации группировки войск "Центр" противник отошёл, понеся значительные потери в технике и живой силе", — заявил Савчук.

В атаке использовались боевые машины и пикапы 21-й и 63-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины.

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Ранее официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска за минувшие сутки уничтожили до 95 украинских военных на Краснолиманском направлении. Также ВС РФ поразили один танк, две боевые машины пехоты, две гаубицы Д-30, боевую бронированную машину и один пикап.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Юрий Лысенко
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