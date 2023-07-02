В Киеве признали успехи российских войск на четырёх направлениях
Замглавы МО Украины Маляр: ВС РФ продвинулись на четырёх направлениях
Министерство обороны Украины признало, что российским войскам удалось продвинуться на четырёх направлениях. Об этом заявила заместитель министра обороны страны Анна Маляр.
Российские военные наступают на Авдеевском, Марьинском, Краснолиманском и Сватовском направлениях, сказала Маляр. По её словам, особенно сложная для ВСУ ситуация сложилась на Сватовском направлении, там идут ожесточённые бои. Также Маляр добавила, что на Запорожском участке фронта ВСУ столкнулись с "интенсивным сопротивлением" ВС РФ.
Ранее сегодня российский военнослужащий с позывным Варяг рассказал, что в ЛНР идут позиционные бои за посёлок Белогоровка, российские военные пытаются вытеснить силы противника. А глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что диверсионно-разведывательная группа 95-й отдельной штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Украины была разбита военнослужащими ВС РФ под Кременной, пятеро бойцов ВСУ взяты в плен.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ