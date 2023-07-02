ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 июля 2023, 17:27
7904

В Киеве признали успехи российских войск на четырёх направлениях

Замглавы МО Украины Маляр: ВС РФ продвинулись на четырёх направлениях

Министерство обороны Украины признало, что российским войскам удалось продвинуться на четырёх направлениях. Об этом заявила заместитель министра обороны страны Анна Маляр.

Российские военные наступают на Авдеевском, Марьинском, Краснолиманском и Сватовском направлениях, сказала Маляр. По её словам, особенно сложная для ВСУ ситуация сложилась на Сватовском направлении, там идут ожесточённые бои. Также Маляр добавила, что на Запорожском участке фронта ВСУ столкнулись с "интенсивным сопротивлением" ВС РФ.

ВСУ лишились до 360 солдат в результате 11 неудачных атак на Донецком направлении
ВСУ лишились до 360 солдат в результате 11 неудачных атак на Донецком направлении

Ранее сегодня российский военнослужащий с позывным Варяг рассказал, что в ЛНР идут позиционные бои за посёлок Белогоровка, российские военные пытаются вытеснить силы противника. А глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что диверсионно-разведывательная группа 95-й отдельной штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Украины была разбита военнослужащими ВС РФ под Кременной, пятеро бойцов ВСУ взяты в плен.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar