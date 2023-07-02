В Киеве признали успехи российских войск на четырёх направлениях

Министерство обороны Украины признало, что российским войскам удалось продвинуться на четырёх направлениях. Об этом заявила заместитель министра обороны страны Анна Маляр.

Российские военные наступают на Авдеевском, Марьинском, Краснолиманском и Сватовском направлениях, сказала Маляр. По её словам, особенно сложная для ВСУ ситуация сложилась на Сватовском направлении, там идут ожесточённые бои. Также Маляр добавила, что на Запорожском участке фронта ВСУ столкнулись с "интенсивным сопротивлением" ВС РФ.