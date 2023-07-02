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2 июля, 20:32

В системе обработки багажа в Шереметьево снова произошёл сбой

В двух терминалах Шереметьево вновь произошёл сбой системы обработки багажа

В двух терминалах столичного аэропорта Шереметьево вновь произошёл сбой системы обработки багажа. По данным пресс-службы воздушной гавани, она не работала более двух часов.

"2 июля 2023 года в терминале В аэропорта Шереметьево были зафиксированы кратковременные перебои в работе системы обработки багажа в период с 19:15 до 21:40 мск", — рассказали журналистам в пресс-службе.

В результате сбоя не удалось отправить около 300 единиц багажа. Его доставят в пункты назначения в ближайшее время, заверили в аэропорту.

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Напомним, сбой в системе обработки багажа в московском аэропорту Шереметьево ранее произошёл 29 июня. В итоге не было отправлено около 800 единиц багажа у авиакомпаний, вылетающих из терминалов B и C.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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