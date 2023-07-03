Пилот погиб при крушении истребителя Су-30 в Венесуэле

В Венесуэле в штате Миранда разбился многоцелевой истребитель Су-30МК2 военно-воздушных сил страны, один из пилотов погиб. Об этом информирует венесуэльское Министерство обороны.

Всё произошло при проведении тренировочного полёта. Лётчикам удалось катапультироваться, однако командир воздушного судна полковник Паулино Хосе Миллан Сабино погиб при приземлении. Истребитель Су-30МК2 потерпел крушение во время подготовки парада ко Дню независимости Венесуэлы, 5 июля.

Президент и главнокомандующий страны Николас Мадуро принёс соболезнования родственникам погибшего пилота и потребовал установить причины авиакатастрофы.