Delfi: Бывший клуб КХЛ "Динамо" Рига прекратил существование
Латвийская федерация хоккея больше не рассчитывает на участие рижского "Динамо" в чемпионате Латвии, так как не получила заявку от команды на участие к завершению срока подачи. Об этом сообщает Delfi.lv.
Помимо "Динамо" в сезоне не примет участие даугавпилсский "Динабург". Их заменят таллинский "Пантерс" и рижский "Мого".
"Динамо" в Риге вновь создали в 2008 году, и с того же года клуб выступал в Континентальной хоккейной лиге. Команда покинула КХЛ в 2022 году после начала спецоперации России на Украине и выступала в первенстве Латвии. В последнее время клуб испытывал финансовые трудности: осенью состав покинули все ведущие игроки, сезон пришлось завершать укороченным молодёжным составом.
Ранее Лайф писал, что КХЛ объявила о новом формате перекрёстного плей-офф в сезоне 2023/24. Таким образом, во втором раунде Кубка Гагарина образуется две группы, в которых играет по четыре команды.
VK / Dinamo Riga