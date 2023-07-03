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2 июля, 23:50

Delfi: Бывший клуб КХЛ "Динамо" Рига прекратил существование

Латвийская федерация хоккея больше не рассчитывает на участие рижского "Динамо" в чемпионате Латвии, так как не получила заявку от команды на участие к завершению срока подачи. Об этом сообщает Delfi.lv.

Помимо "Динамо" в сезоне не примет участие даугавпилсский "Динабург". Их заменят таллинский "Пантерс" и рижский "Мого".

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"Динамо" в Риге вновь создали в 2008 году, и с того же года клуб выступал в Континентальной хоккейной лиге. Команда покинула КХЛ в 2022 году после начала спецоперации России на Украине и выступала в первенстве Латвии. В последнее время клуб испытывал финансовые трудности: осенью состав покинули все ведущие игроки, сезон пришлось завершать укороченным молодёжным составом.

Ранее Лайф писал, что КХЛ объявила о новом формате перекрёстного плей-офф в сезоне 2023/24. Таким образом, во втором раунде Кубка Гагарина образуется две группы, в которых играет по четыре команды.

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VK / Dinamo Riga

Юлия Коновалова
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